Le pagelle del Cagliari – Walukiewicz da incubo, Sottil prova a cambiare marcia (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCagliari – Ottava sconfitta in campionato per il Cagliari che cade rovinosamente contro un grande Benevento e ora deve guardarsi seriamente le spalle. Le pagelle dei sardi: Cragno 6: Rischia grosso quando interviene su Lapadula, lo salva il Var che lascia diversi dubbi. Nella ripresa un buon intervento sul cross di Caprari diretto a Di Serio. Zappa 5: Giornata difficile. Poche sortite e scarso feeling col centrocampo. Ha fatto decisamente meglio in passato. Walukiewicz 4: Sau fa di lui ciò che vuole: riesce a sfuggirgli ben tre volte in un primo tempo da incubo, culminato con la distrazione sul gol di Tuia. Ceppitelli 5: Di certo meglio del compagno di reparto, ma non ci vuole poi molto. Quando il Benevento attacca dalle sue parti è sempre pericoloso. (32’st Pisacane ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ottava sconfitta in campionato per ilche cade rovinosamente contro un grande Benevento e ora deve guardarsi seriamente le spalle. Ledei sardi: Cragno 6: Rischia grosso quando interviene su Lapadula, lo salva il Var che lascia diversi dubbi. Nella ripresa un buon intervento sul cross di Caprari diretto a Di Serio. Zappa 5: Giornata difficile. Poche sortite e scarso feeling col centrocampo. Ha fatto decisamente meglio in passato.4: Sau fa di lui ciò che vuole: riesce a sfuggirgli ben tre volte in un primo tempo da, culminato con la distrazione sul gol di Tuia. Ceppitelli 5: Di certo meglio del compagno di reparto, ma non ci vuole poi molto. Quando il Benevento attacca dalle sue parti è sempre pericoloso. (32’st Pisacane ...

