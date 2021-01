L’autrice Yao Xiao | «La mia vita da immigrata queer negli Usa»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Cosa significa essere una giovane immigrata queer negli Usa?«Per me, significa essere sempre incerta della mia appartenenza. A volte, mi sento molto sola, dubito di me stessa, sono confusa. In altri casi, sento che se non stessi vivendo in questo Paese o se non fossi una persona queer, o se fossi nata in America, avrei una maggiore consapevolezza di me stessa e della comunità a cui appartengo. Mi accontenterei. Ma siccome questo non accade, significa anche essere indipendente, creativa e audace».Qual è il momento più difficile che ricordi di questi anni? «I momenti più difficili sono quelli in cui come comunità attraversiamo un periodo prolungato di dolore e perdita, come attualmente con la pandemia, o la lunga marcia di smantellamento della brutalità della polizia, mi ritrovo a voler contribuire più di quello che posso offrire e non mi sento all’altezza di ciò che vorrei da me stessa. Voglio che il mio sia uno stimolo per i miei lettori, non li trattenga con il mio bagaglio emotivo. Sono felice quando i miei lettori mi scrivono che il mio lavoro li ha aiutati nelle transizioni della vita e nei momenti difficili, che non vedono l’ora di leggere i miei fumetti. Mi rende felice».