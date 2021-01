Inter, se Conte batte la Samp può superare Mourinho (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'Inter a Marassi giocherà anche per le statistiche. Non che a Conte i semplici numeri importino più di tanto, ma se vincerà oggi l'allenatore nerazzurro supererà il 'nemico' Mourinho nel numero di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) L'a Marassi giocherà anche per le statistiche. Non che ai semplici numeri importino più di tanto, ma se vincerà oggi l'allenatore nerazzurro supererà il 'nemico'nel numero di ...

ZZiliani : ULTIMORA. Brusca frenata per il ritorno di #Eder (34 anni) all’Inter. Conte vorrebbe un attaccante più esperto e si… - Inter : ?? | FORMAZIONE Ecco gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte! #InterCrotone ???? #FORZAINTER - marcoconterio : ?????? Per il futuro dell'#Inter c'è sempre in testa un nome per il centrocampo. Si tratta di Rodrigo De Paul dell'… - ToroTolo99 : @lellacmilan Con noi è diventato molto forte, non può dimenticarsene. E poi sincero se ci da fastidio avvantaggia… - sportli26181512 : Conte, nuovo obiettivo: e il record di Mourinho trema. Ma il Mancio pare imbattibile: Conte, nuovo obiettivo: e il… -