Il famoso rapper ricoverato in Ospedale per un aneurisma cerebrale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il rapper e produttore musicale Dr. Dre è stato ricoverato in Ospedale per un sospetto aneurisma cerebrale che nella notte è stato confermato dalle autorità sanitarie. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili ma i medici sono fiduciosi anche se fonti vicine alla famiglia hanno detto che la prima notte in Ospedale è importantissima e bisogna aspettare per definire una diagnosi. A poche ore dal ricovero i suoi media manager su tutti i canali social hanno assicurato che Dre è seguito al meglio dallo staff medico e uscirà presto. Dr. Dre, lo ricordiamo è lo pseudonimo di Andre Young, 55 anni, ed è considerato tra le figure più influenti dell'hip hop. (Continua..) Nella sua lunga carriera artistica ha scoperto talenti come Snoop Dogg ed Eminem e lui stesso ha registrato ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ile produttore musicale Dr. Dre è statoinper un sospettoche nella notte è stato confermato dalle autorità sanitarie. Le sue condizioni al momento sarebbero stabili ma i medici sono fiduciosi anche se fonti vicine alla famiglia hanno detto che la prima notte inè importantissima e bisogna aspettare per definire una diagnosi. A poche ore dal ricovero i suoi media manager su tutti i canali social hanno assicurato che Dre è seguito al meglio dallo staff medico e uscirà presto. Dr. Dre, lo ricordiamo è lo pseudonimo di Andre Young, 55 anni, ed è considerato tra le figure più influenti dell'hip hop. (Continua..) Nella sua lunga carriera artistica ha scoperto talenti come Snoop Dogg ed Eminem e lui stesso ha registrato ...

sportli26181512 : Dr. Dre in ospedale per aneurisma cerebrale: il messaggio di LeBron James sui social: Il famoso rapper e produttore… - cerucrazia : RT @frango0o: Se po di che emme è diventato più famoso come account che come rapper - frango0o : Se po di che emme è diventato più famoso come account che come rapper - INSTABILOBOSS : @marco_gervasoni @MariMario1 Ieri e' passata per le strade del nostro quartiere una Lotus Evora Gran Turismo con a… - infoitcultura : Mf Doom morto famoso rapper / Non precisate cause del decesso, il saluto della moglie -