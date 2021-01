I primi premi della Lotteria Italia 2021

Leggi su udine20

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato le serie e i numeri dei cinque biglietti estratti di Prima categoria. I biglietti di prima categoria sono stati vinti a Altavilla Irpina, Gallicano nel Lazio, Cavarzere, Prizzi e Pesaro. Attesa per conoscere chi vince ilo da 5 milioni di euro. 25da 50mila euro per i biglietti di seconda categoria, 100da 25mila euro per i biglietti di terza categoria. D114310 Altavilla Irpina (AV) A066635 Gallicano nel Lazio (RM) A211417 Cavarzere (VE) G162904 Prizzi (PA) E409084 Pesaro (PU)di prima categoria1°o € 5.000.0002°o € 2.000.0003°o € 1.000.0004°o € 500.0005°o € 250.000di seconda ...