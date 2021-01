Hong Kong | ora la stretta liberticida della Cina imbarazza la Ue

Leggi su formiche

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) Una dura critica arriva oggi dall’Unione europea contro Pechino. Peter Stano, portavoceCommissione europea, ha chiesto la liberazione dei 53 attivisti a favoredemocrazia a, arrestati con l’accusa di avere violato la nuova legge di sicurezza nazionale imposta da Pechino. “L’arresto di più di 50 attivisti pro-democrazia con l’accusa di sovversione in base alla legge sulla sicurezza nazionale invia un segnale che il pluralismo politico non è più tollerato ad”, ha dichiarato Stano. Per Bruxelles resta evidente che la “legge sulla sicurezza nazionale è usata per schiacciare la dissidenza, l’esercizio dei diritti dell’Uomo e la libertà politica che sono protetti sia dalla legge fondamentale diche dal diritto ...