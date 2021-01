Atalanta-Parma oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Atalanta-Parma sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito l’orario, il canale e la diretta streaming del match della sedicesima giornata di Serie A 2020/2021. Gara sulla carta senza storia che vede i padroni di casa reduci da ben dodici gol realizzati nelle ultime tre sfide casalinghe e lanciati verso le posizioni di vertice della classifica. Gli uomini di Liverani sono invece crollati in casa contro il Torino, avvicinandosi pericolosamente alla zona salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio, diretta tv su Sky Sport 254 e streaming su SkyGo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 gennaio 2021)sarà visibilein tv: ecco di seguito l’, ile ladel match della sedicesima giornata di. Gara sulla carta senza storia che vede i padroni di casa reduci da ben dodici gol realizzati nelle ultime tre sfide casalinghe e lanciati verso le posizioni di vertice della classifica. Gli uomini di Liverani sono invece crollati in casa contro il Torino, avvicinandosi pericolosamente alla zona salvezza. Calcio d’inizio alle ore 15.00 di mercoledì 6 gennaio,tv su Sky Sport 254 esu SkyGo. SportFace.

bet365 : Atalanta v Parma Crotone v Roma Lazio v Fiorentina Sampdoria v Inter Milan Sassuolo v Genoa Napoli v Spezia AC Mila… - Atalanta_BC : Il boato del #GewissStadium per il nostro festeggiato, proprio in un #AtalantaParma! ?? Birthday boy's emotions back… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - zia_eko : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA Rabu 6 Jan 18:30 Cagliari vs Benevento 21:00 Atalanta vs Parma Bologna vs Udinese Crotone vs Roma… - pernahberdering : RT @SiaranBolaLive: #TODAYMATCH #SerieA Rabu 6 Jan 18:30 Cagliari vs Benevento 21:00 Atalanta vs Parma Bologna vs Udinese Crotone vs Roma… -