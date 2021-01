A Capitol Hill accade l’incredibile, Usa 2020 finisce con un’insurrezione (Di giovedì 7 gennaio 2021) La democrazia degli Stati uniti così come la conosciamo non esiste più. finisce in un’insurrezione, una jacquerie nel cuore di Washington, un urto di popolo che assalta il Campidoglio, spacca finestre, penetra nell’edificio e nel sistema democratico, devasta l’atto finale del processo di costruzione delle istituzioni. La delegittimazione delle elezioni è diventata violenta. Lo era già, in ogni modo possibile, con il solo limite dell’aggressione fisica. Ieri a Capitol Hill quel limite è stato superato. Oggi, al risveglio, gli Stati … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 7 gennaio 2021) La democrazia degli Stati uniti così come la conosciamo non esiste più.in, una jacquerie nel cuore di Washington, un urto di popolo che assalta il Campidoglio, spacca finestre, penetra nell’edificio e nel sistema democratico, devasta l’atto finale del processo di costruzione delle istituzioni. La delegittimazione delle elezioni è diventata violenta. Lo era già, in ogni modo possibile, con il solo limite dell’aggressione fisica. Ieri aquel limite è stato superato. Oggi, al risveglio, gli Stati … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

SirDistruggere : Nella prima foto la sicurezza a difesa del Lincoln Memorial a #Washington DC durante le proteste del… - ShooterHatesYou : Chissà come hanno fatto i golpisti ad entrare a Capitol Hill aggirando i notoriamente strettissimi protocolli di si… - Agenzia_Ansa : Irruzione e spari dentro Capitol Hill, c'è un ferito da colpi di arma da fuoco. I parlamentari indossano la mascher… - BeatriceBella16 : RT @blinkhbdl: a quanto pare alla polizia in america piace menare la folla solo quando si tratta di proteste pacifiche delle minoranze inve… - Baronpower3 : Già individuati i capi dell’assalto a Capitol Hill. I Kool & the Gang si dissociano. Trump chiede asilo politico… -