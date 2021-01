Vaccini | Rna non è pericoloso | ecco perché

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) A pieno regime, l'Italia potrà avere quattro tipi di vaccino contro il coronavirus: Pfizer, già arrivato, Moderna, è attesa l'autorizzazione dell'Ema, Astrazeneca e Reithera, ancora alla fase 1. Ma in che cosa si differenziano i? Quali tecniche utilizzate? Ne parliamo con il professor Massimo Ciccozzi, epidemiologo del Campus Biomedico di Roma. "Abbiamo ancora un'arma in più, un vaccino in più, visto che non riusciamo a coprire tutte le dosi necessarie. Avremo a che fare con una vaccinazione con piùdiversi con la stessa efficacia da combattere il Covid, così come quella sicurezza da non avere effetti collaterale, sono abbastanza sicuri ed efficaci. Sarannodiversi: quello della Reithera, in fase 1, è un vaccino molto interessante, produzione italiana, usa un adenovirus dello scimpanzè ...