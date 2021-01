Stoccaggio scorie nucleari: Altamura, Gravina in Puglia e Laterza i tre Comuni pugliesi nell’elenco dei potenziali siti Contrarietà dagli enti locali (Di martedì 5 gennaio 2021) “Lo dico subito: la nostra risposta sarà un no secco e fermo.” Lo scrive Alesio Valente, sindaco di Gravina in Puglia che, con Altamura e Laterza e altri Comuni italiani, è nell’elenco dei potenziali siti di Stoccaggio di scorie nucleari. Rosa Melodia, sibddi Altamura (foto) ricorda che già cinque anni fa, sette amministrazioni comunali del territorio murgiano chiesero a Regione Puglia e ministero dell’Ambiente di sancire l’indisponibilità del territorio. L'articolo Stoccaggio scorie nucleari: Altamura, Gravina in Puglia e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 5 gennaio 2021) “Lo dico subito: la nostra risposta sarà un no secco e fermo.” Lo scrive Alesio Valente, sindaco diinche, cone altriitaliani, èdeididi. Rosa Melodia, sibddi(foto) ricorda che già cinque anni fa, sette amministrazioni comunali del territorio murgiano chiesero a Regionee ministero dell’Ambiente di sancire l’indisponibilità del territorio. L'articoloine ...

