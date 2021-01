Samantha De Grenet regina del gorgonzola | ora lo spot spopola sui social

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 5 gennaio 2021)Deal Grande Fratello Vip 5 non si è ancora ripresa dalla lite in diretta con Antonella Elia, che l’ha accusata di essere la “del”.Descoppia in lacrime dopo la lite con Antonella EliaDeal GF Vip 5 è scoppiata in lacrime dopo le accuse di Antonella Elia, che gliene ha dette di tutti colori. Tutto era partito quando la Deaveva dato dell’imbecille alla Elia e così durante la puntata di ieri sera, l’opinionista è voluta entrare in casa per affrontare la 50enne romana e non ha mancato di dirle tutto ciò che pensava: Sei ladell’arroganza, ladel, il massimo della tua carriera è stato fare ...