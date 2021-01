PS5 dovrebbe ottenere nuove unità questa settimana, anche in Italia (Di martedì 5 gennaio 2021) Fin dal suo lancio, PlayStation 5 è stata introvabile in praticamente tutto il mondo: tra le quantità limitate prodotte e spedite da Sony e il fatto che i bagarini sono riusciti a ottenere grandi quantità di console in modo da rivenderle a prezzi gonfiati, diversi giocatori non sono riusciti ad accaparrarsene una copia al lancio. Si era detto già precedentemente che il 2021 avrebbe visto un aumento delle quantità di PS5 spedite e a quanto pare, i magazzini di tutta Europa, Italia compresa, dovrebbero riceverne alcune unità già da questa settimana. Ci sono diversi tracker di stock su Twitter, tra cui DualSensor, le unità di PS5 arriveranno questa settimana e dovrebbero essere nei magazzini entro giovedì 7 gennaio. ... Leggi su eurogamer (Di martedì 5 gennaio 2021) Fin dal suo lancio, PlayStation 5 è stata introvabile in praticamente tutto il mondo: tra le quantità limitate prodotte e spedite da Sony e il fatto che i bagarini sono riusciti agrandi quantità di console in modo da rivenderle a prezzi gonfiati, diversi giocatori non sono riusciti ad accaparrarsene una copia al lancio. Si era detto già precedentemente che il 2021 avrebbe visto un aumento delle quantità di PS5 spedite e a quanto pare, i magazzini di tutta Europa,compresa,ro riceverne alcunegià da. Ci sono diversi tracker di stock su Twitter, tra cui DualSensor, ledi PS5 arriverannoro essere nei magazzini entro giovedì 7 gennaio. ...

Eurogamer_it : #PS5, in arrivo altre unità questa settimana anche in Italia? - Sig_Andrea : Vorrei tanto capire quando dovrebbe arrivarmi la ps5 prenotata a settembre. #D3 - GGUKDIP1TY : il telefono l’anno scorso E DOVREBBE ARRIVARMI LA PS5 KDNDIJWJWA NON VEDO L’ORA -