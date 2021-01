Prevenzione tumori, nei primi 9 mesi del 2020 oltre 2 milioni di screening in meno: “Da diagnosi tardive conseguenze cliniche gravi” (Di martedì 5 gennaio 2021) Sotto pandemia rischia di saltare l’effetto protettivo sui tumori dei test di screening. Con danni irreparabili. La prova sta nei numeri: quelli della seconda indagine dell’Osservatorio nazionale screening sull’andamento dei test di diagnosi precoce del cancro al seno, collo dell’utero e colon retto, relativa al periodo giugno-settembre 2020, che ilfattoquotidiano.it ha potuto vedere in anteprima e che si sommano al bilancio già drammatico del primo rapporto riferito ai cinque mesi precedenti (gennaio-maggio 2020). Nei primi nove mesi dell’anno che si è appena concluso l’Osservatorio ha calcolato complessivamente oltre due milioni (2.118.973) di screening erogati in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Sotto pandemia rischia di saltare l’effetto protettivo suidei test di. Con danni irreparabili. La prova sta nei numeri: quelli della seconda indagine dell’Osservatorio nazionalesull’andamento dei test diprecoce del cancro al seno, collo dell’utero e colon retto, relativa al periodo giugno-settembre, che ilfattoquotidiano.it ha potuto vedere in anteprima e che si sommano al bilancio già drammatico del primo rapporto riferito ai cinqueprecedenti (gennaio-maggio). Neinovedell’anno che si è appena concluso l’Osservatorio ha calcolato complessivamentedue(2.118.973) dierogati in ...

