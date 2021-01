Marzetti | “Sulla scuola servono scelte concrete e coerenti”

Leggi su dire

(Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – “Va fatta una scelta concreta sulla riapertura. Se si decide di riaprire, a due giorni dall’inizio delle lezioni non si può decidere di rimandare; se invece si decide di non aprire, non si può pensare che ancora molti ragazzi non abbiano una connessione adeguata o un device. In questo modo si crea un problema organizzativo alle famiglie e si dà un pessimo esempio ai ragazzi, che hanno bisogno di regole e stabilità”. Jacopo Marzetti, avvocato e Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio, interviene a seguito della decisione del governo di posticipare l’apertura delle scuole superiori dal 7 all’11 gennaio.