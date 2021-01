Leucodistrofia metacromatica: prima terapia genica in UE (Di martedì 5 gennaio 2021) Via libera in Europa alla prima terapia genica per la Leucodistrofia metacromatica: la Commissione UE ha concesso un’approvazione senza restrizioni Approvata in Europa la prima terapia genica al mondo per una rara e gravissima malattia neurodegenerativa di origine genetica, la Leucodistrofia metacromatica. Ad annunciarlo sono Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele e l’azienda produttrice, Orchard Therapeutics, dopo… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 5 gennaio 2021) Via libera in Europa allaper la: la Commissione UE ha concesso un’approvazione senza restrizioni Approvata in Europa laal mondo per una rara e gravissima malattia neurodegenerativa di origine genetica, la. Ad annunciarlo sono Fondazione Telethon, Ospedale San Raffaele e l’azienda produttrice, Orchard Therapeutics, dopo… L'articolo Corriere Nazionale.

EInformazione : MALATTIE RARE: Via libera in Europa alla prima terapia genica al mondo approvata per la leucodistrofia metacromatic… - cuenews_it : La #leucodistrofia, in particolare quella #metacromatica, è una gravissima malattia ereditaria e mortale per la qua… - crdogma : La prima terapia genica per la leucodistrofia metacromatica parla italiano - trials_in : RT @ANSA_Salute: . @Telethonitalia, l’ospedale @SanRaffaeleMI e la #OrchardTherapeutics annunciano che è arrivata l’approvazione da parte d… - pigiparacchi : La prima terapia genica per la leucodistrofia metacromatica parla italiano -