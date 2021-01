La scomparsa di Khrystyna, l’appello della madre: “Aiutatemi a trovarla” (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ disperata la madre di Khrystyna: “Siamo molto legate, ci sentivamo anche dieci volte al giorno”. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. Non si hanno ancora notizie di Khrystyna Novak la 29enne scomparsa da Orentano in provincia di Pisa tre mesi fa. La sorte di Khrystyna ruoterebbe intorno L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 5 gennaio 2021) E’ disperata ladi: “Siamo molto legate, ci sentivamo anche dieci volte al giorno”. Intanto la procura ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti. Non si hanno ancora notizie diNovak la 29enneda Orentano in provincia di Pisa tre mesi fa. La sorte diruoterebbe intorno L'articolo proviene da YesLife.it.

qn_lanazione : Il giallo della ragazza scomparsa e l’arresto del fidanzato - Lellacaroni : RT @chilhavistorai3: Khrystyna è stata uccisa? Procura di #Pisa ora indaga per omicidio volontario a carico di ignoti. Nuova ipotesi di rea… - pameladiverona : RT @chilhavistorai3: Khrystyna è stata uccisa? Procura di #Pisa ora indaga per omicidio volontario a carico di ignoti. Nuova ipotesi di rea… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Khrystyna è stata uccisa? Procura di #Pisa ora indaga per omicidio volontario a carico di ignoti. Nuova ipotesi di rea… - rep_firenze : Khrystyna, scomparsa a Pisa dopo l'arresto del compagno: si indaga per omicidio [di Andrea Vivaldi] [aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : scomparsa Khrystyna Khrystyna, scomparsa a Pisa dopo l'arresto del compagno: si indaga per omicidio La Repubblica Firenze.it Scomparsa da Orentano, la madre di Khrystyna: “Chiedo a tutti di aiutarmi a trovarla”

“Siamo molto legate, ci sentivamo anche dieci volte al giorno, sono certa che se avesse avuto la possibilità lei avrebbe già chiamato” ...

Khrystyna, il wi-fi della villa potrebbe parlare

Sequestrato il ruter e affidato a un perito: la speranza è che abbia agganciato i cellulari di chi è entrato in casa subito dopo la sparizione ...

“Siamo molto legate, ci sentivamo anche dieci volte al giorno, sono certa che se avesse avuto la possibilità lei avrebbe già chiamato” ...Sequestrato il ruter e affidato a un perito: la speranza è che abbia agganciato i cellulari di chi è entrato in casa subito dopo la sparizione ...