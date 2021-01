Juventus in cerca di gol: da Milik ai cavalli di ritorno Llorente e Quagliarella (Di martedì 5 gennaio 2021) Con l'infortunio occorso ad Alvaro Morata , che sicuramente salterà la sfida di domani a San Siro con il Milan , ma che è in forte dubbio pure per quella di domenica con il Sassuolo, torna a galla in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Con l'infortunio occorso ad Alvaro Morata , che sicuramente salterà la sfida di domani a San Siro con il Milan , ma che è in forte dubbio pure per quella di domenica con il Sassuolo, torna a galla in ...

