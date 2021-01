IndyCar Series | il punto sui piloti 2021

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 5 gennaio 2021) Saranno almeno 21 iche correranno stabilmente innel, con la possibilità di allargare la griglia a 23 partenti. Un numero niente male, se si considera che la serie viene da un 2020 assai difficile. Tuttavia, lo schieramento di partenza è ancora in fase di definizione, con alcuni volanti che sono ancora liberi. In questo articolo faremo una panoramica della situazione del mercato, ancora in divenire., chi sono iconfermati? Cominciamo dal dato certo, ossia chi ha già in mano un contratto firmato. Partendo da Chip Ganassi Racing, Scott Dixon è super confermato. Il campione 2020 sarà il leader di una formazione a quattro punte, che vedrà il confermato Marcus Ericsson ed il neo acquisto Alex Palou. Jimmie Johnson guiderà una quarta vettura sui ...