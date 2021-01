Fiano: "A Renzi dico che andare al voto sarebbe letale. Per il Pd non ci sono alternative a questo governo' (Di martedì 5 gennaio 2021) di Emanuele Fiano Onorevole Fiano, come ha personalmente vissuto una tragedia, che nessuno poteva minimamente prevedere? Con grande preoccupazione - dice il responsabile della politica estera del Pd, ... Leggi su globalist (Di martedì 5 gennaio 2021) di EmanueleOnorevole, come ha personalmente vissuto una tragedia, che nessuno poteva minimamente prevedere? Con grande preoccupazione - dice il responsabile della politica estera del Pd, ...

Il responsabile della politica estera del Pd: "La salvaguardia del numero più alto possibile di vite umane e la salvaguardia del nostro sistema economico e sociale".

L'ipotesi più probabile a questo punto è quella di una crisi pilotata che porti alla nascita del governo Conte ter e con un rimpasto che modifichi notevolmente l'attuale squadra. Nella partita delle p ...

