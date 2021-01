Epifania 2021: ecco alcune frasi per fare gli auguri attraverso Whatsapp (Di martedì 5 gennaio 2021) Epifania 2021: come tutto questo periodo di feste anche quella della Befana sarà caratterizzata dagli auguri via Whatsapp e social. ecco alcune frasi per tale festività. Come purtroppo accaduto per tutte le festività appena trascorse, anche la Epifania 2021 non fa eccezione rispetto agli auguri fatti via Whatsapp, videochiamate e social (oltre che con le Leggi su 2anews (Di martedì 5 gennaio 2021): come tutto questo periodo di feste anche quella della Befana sarà caratterizzata dagliviae social.per tale festività. Come purtroppo accaduto per tutte le festività appena trascorse, anche lanon fa eccezione rispetto aglifatti via, videochiamate e social (oltre che con le

OfficialASRoma : Oggi Gianluca Mancini e Riccardo Calafiori hanno partecipato a una delle iniziative organizzate dal Club attraverso… - LegaSalvini : GOVERNO ALLO SBANDO, CONTE NE FARÀ DI TUTTI I COLORI PER TENERCI RINCHIUSI - fattoquotidiano : Decreto Natale, l’Italia torna in zona rossa fino all’Epifania (compresa). Cosa si può fare e cosa no oggi 5 gennaio - eventiatmilano : #Epifania in musica: il 6 gennaio in streaming dal @teatroallascala la ‘Storia di Babar piccolo elefante’, tratto n… - GFucci58 : RT @Adnkronos: #Italia #zonarossa 5 e 6 gennaio, regole per oggi e #Epifania -