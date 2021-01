Cashback, si può avere il rimborso anche per bollo auto e multe (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo che nei giorni scorsi era arrivata la notizia della possibilità usufruire del rimborso del 10% anche per il carburante, da Palazzo Chigi è arrivata la conferma sulla possibilità di pagare bollo, multe e assicurazione auto utilizzando il Cashback di Stato e ottenendo quindi il rimborso del 10%. Esattamente come avviene per tutte le altre spese, i pagamenti si potranno effettuare con bancomat, carte di credito o di debito, ma devono avvenire presso esercizi commerciali fisici, cioè non online. Il rimborso massimo per ogni singola transazione rimane di 15 euro, per un tetto massimo di 150 euro. Cashback, rimborsi per il bollo auto Il bollo auto andrà pagato presso ... Leggi su quifinanza (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo che nei giorni scorsi era arrivata la notizia della possibilità usufruire deldel 10%per il carburante, da Palazzo Chigi è arrivata la conferma sulla possibilità di pagaree assicurazioneutilizzando ildi Stato e ottenendo quindi ildel 10%. Esattamente come avviene per tutte le altre spese, i pagamenti si potranno effettuare con bancomat, carte di credito o di debito, ma devono avvenire presso esercizi commerciali fisici, cioè non online. Ilmassimo per ogni singola transazione rimane di 15 euro, per un tetto massimo di 150 euro., rimborsi per ilIlandrà pagato presso ...

