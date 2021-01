Bonafoni-Ciani-Capriccioli | vaccini in carceri priorità assoluta

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) Roma – “Le notizie del primo decesso per Covid tra i detenuti della nostra regione, insieme a quella dei 21 contagi di Rebibbia, sono la conferma che quella degli istituti penitenziari e’ una situazione a forte rischio, della quale occorre occuparsi immediatamente: ledevono essere uno dei primi luoghi nei quali provvedere alle vaccinazioni contro il Sars-Cov-2”. Cosi’ in una nota Marta, Alessandroe Paolo, rispettivamente capigruppo della Lista Civica Zingaretti, + Europa Radicali e Demos presso il Consiglio regionale del Lazio. “Noi abbiamo presentato a dicembre scorso un ordine del giorno che impegna la Giunta proprio in questo senso, e torniamo a chiedere che vengano presi provvedimenti in tempi rapidissimi, prima che la situazione si aggravi.” “Per questo sottoscriviamo le parole ...