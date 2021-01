Xiaomi Redmi Note 9T | presentazione ufficiale l’8 gennaio

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il prossimo 8presenterà in Italia l’ultimo della fortunata famiglia, lo9T 5G. Scopriamo insieme come seguire l’evento La famosa seriedisi arricchirà presto di un nuovo dispositivo, il medio gamma9T 5G. Ebbene si, questo modello vanterà la completa connettività alle reti di ultima generazione. Difatti, grazie al SoC MediaTek Dimensity 800U a 7nm navigare non è mai stato così veloce. Vediamo ora come prendere (virtualmente) parte all’evento di9T 5G: evento di ...

Il prossimo 8 gennaio Xiaomi presenterà in Italia l'ultimo della fortunata famiglia Redmi Note, lo Xiaomi Redmi Note 9T 5G.Xiaomi Redmi Note 9T 5G sta arrivando! Xiaomi Redmi Note 9T 5G arriva in Italia. L’appuntamento è per l’8 gennaio, ovvero il prossimo venerdì, dalle 13 in poi ora locale non prendere impegni: Xiaomi t ...