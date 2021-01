The Last of Us: Parte II, Animal Crossing: New Horizons e i loro musei in game 'valutati' dallo Smithsonian (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra i vari fili conduttori che possiamo trovare nei videogiochi usciti nel 2020, ce n'è uno decisamente inusuale: in molti titoli importanti è presente un museo tra le ambientazioni di gioco. Il canale youTube MinnMaxShow, che propone spesso video originali a tematica videoludica, ha notato questa cosa e ha deciso di chiedere l'opinione degli esperti sui musei presenti in titoli come The Last of Us Part 2, Final Fantasy VII Remake, Animal Crossing: New Horizons, or Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Opinione di cui vi riportiamo alcuni stralci: il video intero potete visionarlo nel player in calce. Gli esperti interpellati sono Margaret Weitekamp del celebre Smithsonian National Air and Space Museum (visto in innumerevoli film e serie tv), Cynthia Jones del The Henry Ford Museum, e ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 4 gennaio 2021) Tra i vari fili conduttori che possiamo trovare nei videogiochi usciti nel 2020, ce n'è uno decisamente inusuale: in molti titoli importanti è presente un museo tra le ambientazioni di gioco. Il canale youTube MinnMaxShow, che propone spesso video originali a tematica videoludica, ha notato questa cosa e ha deciso di chiedere l'opinione degli esperti suipresenti in titoli come Theof Us Part 2, Final Fantasy VII Remake,: New, or Marvel's Spider-Man: Miles Morales. Opinione di cui vi riportiamo alcuni stralci: il video intero potete visionarlo nel player in calce. Gli esperti interpellati sono Margaret Weitekamp del celebreNational Air and Space Museum (visto in innumerevoli film e serie tv), Cynthia Jones del The Henry Ford Museum, e ...

I curatori di tre grandi musei statunitensi valutano i musei rappresentati nei videogiochi del 2020, tra cui quello di The Last of Us II.

The Last of Us 2: il cosplay di Abby di Alessia Grassi piace anche a Naughty Dog

Naughty Dog ha fatto pubblicamente i complimenti a Alessia Grassi per il suo cosplay di Abby, una delle protagoniste di The Last of Us Parte 2.. Il cosplay di Abby di Alessia Grassi e immortalato da ...

