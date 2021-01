Scuola, aperte le iscrizioni 2021/2022. Ma è ancora polemica sul rientro il 7 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nonostante i dubbi sollevati da sindacati, presidi e alcuni governatori, Conte insiste sul rientro tra i banchi al 50% per gli istituti superiori dopo le vacanze natalizie. In Friuli Venezia Giulia si ipotizza un'ordinanza per riportare le superiori in classe dopo il 31 gennaio. Sul sito del ministero delle Istruzione al via le iscrizioni per gli studenti che da settembre frequenteranno le prime classi Leggi su tg24.sky (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nonostante i dubbi sollevati da sindacati, presidi e alcuni governatori, Conte insiste sultra i banchi al 50% per gli istituti superiori dopo le vacanze natalizie. In Friuli Venezia Giulia si ipotizza un'ordinanza per riportare le superiori in classe dopo il 31. Sul sito del ministero delle Istruzione al via leper gli studenti che da settembre frequenteranno le prime classi

BentivogliMarco : @mariaprodi @monacelt Test invalsi e per chi è indietro si recupera anche dopo giugno. Abbiamo tanti insegnanti bra… - AnnaFurii : @AzzolinaLucia Beh sn d'accordo con leiLe scuole dovrebbero essere aperte con turnazione e le parlo da napoletana d… - fontanabuona : Scuola, aperte le iscrizioni online per tutte le classi: dal 4 fino al 25 gennaio – servizio - lucainge_tweet : Scuola, aperte le iscrizioni online per tutte le classi: dal 4 fino al 25 gennaio – servizio - tigullio_tweet : Scuola, aperte le iscrizioni online per tutte le classi: dal 4 fino al 25 gennaio – servizio -