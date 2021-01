Problemi audio con il OnePlus 8T dopo l’ultimo aggiornamento 11.0.6.7 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non se la passano granché bene i proprietari dei OnePlus 8T, alle prese con un bug che sta affliggendo il comparto audio. Come segnalato da molti utenti sul forum ufficiale del produttore cinese, il malfunzionamento in questione sembrerebbe essersi fatto sentire dopo l’aggiornamento del dispositivo al firmware contenente la patch di sicurezza di novembre 2020, corrispondente alla build 11.0.6.7 della OxygenOS. La release riproduce le clip audio, come pure le tracce sonore associate ai video, ad intermittenza. Sono tante le pause che caratterizzano la riproduzione, soprattutto a distanza di pochi secondi dalla ripresa. Il produttore cinese finora non ha rilasciato una soluzione ufficiale che metta la parola fine al problema audio che si è purtroppo abbattuto sui ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non se la passano granché bene i proprietari dei8T, alle prese con un bug che sta affliggendo il comparto. Come segnalato da molti utenti sul forum ufficiale del produttore cinese, il malfunzionamento in questione sembrerebbe essersi fatto sentirel’del dispositivo al firmware contenente la patch di sicurezza di novembre 2020, corrispondente alla build 11.0.6.7 della OxygenOS. La release riproduce le clip, come pure le tracce sonore associate ai video, ad intermittenza. Sono tante le pause che caratterizzano la riproduzione, soprattutto a distanza di pochi secondi dalla ripresa. Il produttore cinese finora non ha rilasciato una soluzione ufficiale che metta la parola fine al problemache si è purtroppo abbattuto sui ...

Ultime Notizie dalla rete : Problemi audio Problemi audio con il OnePlus 8T dopo l'ultimo aggiornamento 11.0.6.7 OptiMagazine C è un audio di Trump che ricatta il segretario di stato della Georgia perché menta per lui

A un certo punto della registrazione, infatti, si sente Raffensperger affermare: “Signor presidente, il problema è che i dati in suo possesso sono sbagliati”. Il quotidiano ha ottenuto la registrazion ...

Il Washington Post ha un audio di Trump che ricatta il segretario di stato della Georgia perché menta per lui

Il presidente uscente degli Stati Uniti ha esortato il segretario di stato repubblicano della Georgia, Brad Raffensperger, a “trovare” voti sufficienti per ribaltare la sua sconfitta alle elezioni pre ...

