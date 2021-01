Parla il rider picchiato e derubato a Napoli | quanta cattiveria

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 5 gennaio 2021) "Nonostante tutto mi dispiace per quei ragazzi, perché erano ragazzini... solo ragazzini". Non ha parole di condanna ma di rammarico Giovanni Lanciano, il50enne, sposato e padre di 2 figli,del motorino che usava per le consegne da una banda di giovani rapinatori a. Mentra lavorava l'uomo è stato accerchiato e aggredito da 8 giovani che gli hanno portato via lo scooter.Nonostante l'aggressione Lanciano ha continuato a lavorare, per non rischiare di restare anche senza questo lavoro dopo quello da macellaio in un negozio Auchan, perso nel 2015. Nel frattempo, mentre con il tam tam della notizia, la solidarietà dei cittadini napoletani permetteva in poche ore di raccogliere, con le donazioni, oltre 11mila euro necessaria a ricomprargli un nuovo scooter, le forze dell'ordine hanno ...