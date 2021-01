Paolo Fox criticato per l' oroscopo 2020 | Per molti è stato comunque un anno positivo

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L'astrologoFox èduramenteper l'orosocopo: infatti aveva detto che sarebbeunpersegni zodiacali, ma ha cercato di difendersi, sostenendo che per alcuni ècosì. Durante la puntata di Domenica In,Fox èduramente per aver "sbagliato" le previsioni dell'. Ma l'astrologo ha cercato di difendersi: "per alcuni èun, ma come dico sempre, l'astrologo non è un mago". Per l'dell'scorso, l'astrologo aveva detto che ilsarebbe ...