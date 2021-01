MotoGP: nella Supersport 300 correrà il Vinales Racing Team (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una passione senza freni quella della famiglia Viñales per i motori e, nello specifico, per le motociclette. Angel Vinales, il padre di Maverick, pilota della Yamaha in MotoGP, ha deciso di creare una squadra che farà il suo debutto nel campionato mondiale Supersport 300. Si chiamerà il Vinales Racing Team e correrà su Yamaha YZF-R3. Queste le parole di Angel, riportate da Sky Sport: “Sono molto emozionato. E’ da molto tempo che mi passa per la testa di iniziare un progetto così: avere una propria squadra e dare la possibilità a giovani piloti di mostrare tutto il loro talento. Sono molto soddisfatto di averlo realizzato e non vedo l’ora che inizi la stagione 2021 per vedere in pista i risultati di tutto il lavoro che stiamo facendo. Ringrazio per l’appoggio tutte le ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una passione senza freni quella della famiglia Viñales per i motori e, nello specifico, per le motociclette. Angel, il padre di Maverick, pilota della Yamaha in, ha deciso di creare una squadra che farà il suo debutto nel campionato mondiale300. Si chiamerà ilsu Yamaha YZF-R3. Queste le parole di Angel, riportate da Sky Sport: “Sono molto emozionato. E’ da molto tempo che mi passa per la testa di iniziare un progetto così: avere una propria squadra e dare la possibilità a giovani piloti di mostrare tutto il loro talento. Sono molto soddisfatto di averlo realizzato e non vedo l’ora che inizi la stagione 2021 per vedere in pista i risultati di tutto il lavoro che stiamo facendo. Ringrazio per l’appoggio tutte le ...

