Lombardia, rimpasto a metà gennaio: “Gallera fuori” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giulio Gallera vicino alle dimissioni? La dichiarazione dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia sui “medici che non possono rientrare dalle vacanza per i vaccini” ha spalancato una crisi che già era evidente da mesi per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Ma nonostante lo scenario principale sia la sua esclusione dalla giunta, secondo fonti dell’agenzia stampa AGI, Gallera potrebbe anche ottenere una delega minore e restare così nella squadra del governatore leghista Attilio Fontana. Si parla quindi di “un rimpasto già a metà gennaio”, come riportato dall’AGI. Le complicazioni di questa opzione sono però sia una maggioranza che si troverebbe ad essere “zoppa”, sia l’opinione di diversi esponenti del centrodestra che sarebbero pronti a votare “secondo coscienza” davanti a ... Leggi su tpi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Giuliovicino alle dimissioni? La dichiarazione dell’assessore al Welfare della Regionesui “medici che non possono rientrare dalle vacanza per i vaccini” ha spalancato una crisi che già era evidente da mesi per la gestione dell’emergenza Coronavirus. Ma nonostante lo scenario principale sia la sua esclusione dalla giunta, secondo fonti dell’agenzia stampa AGI,potrebbe anche ottenere una delega minore e restare così nella squadra del governatore leghista Attilio Fontana. Si parla quindi di “ungià a”, come riportato dall’AGI. Le complicazioni di questa opzione sono però sia una maggioranza che si troverebbe ad essere “zoppa”, sia l’opinione di diversi esponenti del centrodestra che sarebbero pronti a votare “secondo coscienza” davanti a ...

TgLa7 : #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente del… - fattoquotidiano : Sfiducia a Gallera, Salvini: “Rimpasto? Non faccio nomi, quando le cose saranno fatte lo saprete. La Lombardia deve… - Filo2385Filippo : RT @TgLa7: #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente della #Regione #… - rep_milano : Lombardia verso rimpasto a metà gennaio: Gallera fuori dalla giunta [aggiornamento delle 20:08] - AltriMondiGazza : RT @TgLa7: #Lombardia, fonti: rimpasto a metà gennaio, fuori #Gallera. Il via libera sarebbe arrivato anche dal presidente della #Regione #… -