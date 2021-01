LIVE – Frosinone-Spal 1-1, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 4 gennaio 2021) La DIRETTA LIVE di Frosinone-Spal, match valevole per la diciassettesima giornata di Serie B 2020/2021. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono tornare alla vittoria per restare incollati alle posizioni di vertice, mentre i ferraresi, dopo due sconfitte consecutive, hanno bisogno di rialzare la testa anche per evitare il sorpasso dei ciociari. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Frosinone: Iacobucci; Zampano, Brighenti, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Gori, Boloca; Tribuzzi, Vitale; Parzyszek Spal: Thiam; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Sa. ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciassettesima giornata di. I padroni di casa, reduci da un solo successo nelle ultime cinque gare, vogliono tornare alla vittoria per restare incollati alle posizioni di vertice, mentre i ferraresi, dopo due sconfitte consecutive, hanno bisogno di rialzare la testa anche per evitare il sorpasso dei ciociari. Calcio d’inizio alle ore 18:00 di lunedì 4 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Iacobucci; Zampano, Brighenti, Szyminski, Beghetto; Kastanos, Gori, Boloca; Tribuzzi, Vitale; Parzyszek: Thiam; Tomovic, Vicari, Ranieri; Dickmann, Sa. ...

