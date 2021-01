LIVE Calciomercato, DIRETTA 4 gennaio: Rovella alla Juventus con Portanova al Genoa (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.55 ATALANTA – Sam Lammers in uscita: come riportato da TMW sarebbe interessato l’Eintracht Francoforte. Operazione possibile con prestito con diritto di riscatto e controriscatto. 21.36 PESCARA – Parla a Rete8 il presidente Daniele Sebastiani: “Le trattative che porto avanti sono discrete e con gruppi che fanno due diligence. Ci sono dei colloqui e se ci sarà qualcuno che può rinforzare la compagine societaria io sarò il più contento di accoglierlo. Il mercato lo faremo con i tempi nostri. Montalto in entrata e Galano in uscita sono operazioni non fattibili. Ognuno cerca di migliorarsi nel mercato di riparazione, noi cercheremo di fare meno danni possibili”. 21.22 Genoa – Arrivano i primi dettagli sulla trattativa che porterà Nicolò Rovella a Torino, sponda Juve. In Liguria ... Leggi su oasport (Di lunedì 4 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.55 ATALANTA – Sam Lammers in uscita: come riportato da TMW sarebbe interessato l’Eintracht Francoforte. Operazione possibile con prestito con diritto di riscatto e controriscatto. 21.36 PESCARA – Parla a Rete8 il presidente Daniele Sebastiani: “Le trattative che porto avanti sono discrete e con gruppi che fanno due diligence. Ci sono dei colloqui e se ci sarà qualcuno che può rinforzare la compagine societaria io sarò il più contento di accoglierlo. Il mercato lo faremo con i tempi nostri. Montalto in entrata e Galano in uscita sono operazioni non fattibili. Ognuno cerca di migliorarsi nel mercato di riparazione, noi cercheremo di fare meno danni possibili”. 21.22– Arrivano i primi dettagli sulla trattativa che porterà Nicolòa Torino, sponda Juve. In Liguria ...

