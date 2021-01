La Scozia torna in lockdown nazionale a mezzanotte (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo ha annunciato la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon: La Scozia torna in lockdown dalla mezzanotte per far fronte all’impennata di contagi da Covid alimentata dalle varianti del… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo ha annunciato la first minister del governo locale, Nicola Sturgeon: Laindallaper far fronte all’impennata di contagi da Covid alimentata dalle varianti del… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

(ANSA) – LONDRA, 04 GEN – La Scozia torna in lockdown dalla mezzanotte per far fronte all’impennata di contagi da Covid alimentata dalle varianti del virus registrate nelle ultime settimane. Lo ha ann ...

La Scozia torna in lockdown nazionale a mezzanotte

Lo ha annunciato Nicola Sturgeon: La Scozia torna in lockdown dalla mezzanotte per far fronte all'impennata di contagi.

