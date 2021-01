Kelly McGillis: l'attrice di Top Gun ha fatto coming out nel 2009 (Di lunedì 4 gennaio 2021) Kelly McGillis si è dichiarata omosessuale nel lontano 2009 e l'anno successivo ha sposato Melanie Leis, sua storica compagna. Nell'aprile 2009 Kelly McGillis, protagonista di Top Gun, si è dichiarata omosessuale durante un'intervista con SheWired. L'anno successivo l'attrice ha sposato Melanie Leis, sua compagna da oltre dieci anni; anche questa storia però è finita e le due hanno divorziato nel 2011. Durante l'intervista la McGillis ha detto di aver compreso la natura della sua sessualità attraverso un lungo processo iniziato all'età di 12 anni; in seguito, col passare del tempo, ha tentato di superare la convinzione che Dio la stesse punendo per la sua omosessualità. L'attrice ora ha 63 anni, due figli adulti e sembra essere ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 4 gennaio 2021)si è dichiarata omosessuale nel lontanoe l'anno successivo ha sposato Melanie Leis, sua storica compagna. Nell'aprile, protagonista di Top Gun, si è dichiarata omosessuale durante un'intervista con SheWired. L'anno successivo l'ha sposato Melanie Leis, sua compagna da oltre dieci anni; anche questa storia però è finita e le due hanno divorziato nel 2011. Durante l'intervista laha detto di aver compreso la natura della sua sessualità attraverso un lungo processo iniziato all'età di 12 anni; in seguito, col passare del tempo, ha tentato di superare la convinzione che Dio la stesse punendo per la sua omosessualità. L'ora ha 63 anni, due figli adulti e sembra essere ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Top Gun: Tom Cruise e il 'trucco' per farlo sembrare più alto di Kelly McGillis - GRETA1SGARBO : RT @Masssimilianoo: Elogio a una diva che non si è piegata alla chirurgia estetica: Kelly McGillis prima e ora. - Masssimilianoo : Elogio a una diva che non si è piegata alla chirurgia estetica: Kelly McGillis prima e ora. - psychotoni67 : @Corriere Grandissimo rispetto e tanto onore per Kelly McGillis. ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Kelly McGillis Kelly McGillis: l'attrice di Top Gun ha fatto coming out nel 2009 Movieplayer.it Kelly McGillis: l'attrice di Top Gun ha fatto coming out nel 2009

Kelly McGillis si è dichiarata omosessuale nel lontano 2009 e l'anno successivo ha sposato Melanie Leis, sua storica compagna. Nell'aprile 2009 Kelly McGillis, protagonista di Top Gun, si è dichiarata ...

Melanie Leis, ex compagna Kelly McGillis/ La Charlie di Top Gun e il suo coming out

Melanie Leis, ex compagna Kelly McGillis: la Charlie di Top Gun ha fatto coming out dopo essere stata sposata con due uomini.

Kelly McGillis si è dichiarata omosessuale nel lontano 2009 e l'anno successivo ha sposato Melanie Leis, sua storica compagna. Nell'aprile 2009 Kelly McGillis, protagonista di Top Gun, si è dichiarata ...Melanie Leis, ex compagna Kelly McGillis: la Charlie di Top Gun ha fatto coming out dopo essere stata sposata con due uomini.