Gessica Notaro, lo sfogo: “Voglio tornare com’ero prima” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Gessica Notaro si è sfogata sui social, rivelando quale sia il suo sogno più grande. La cantante desidera tornare com’era prima. Gessica Notaro è un’artista tuttofare: è una cantante, una modella e una ballerina. E’ tristemente nota anche per essere stata una vittima del suo ex compagno Edson Tavares, che l’ha aggredita sfregiandola con l’acido L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 4 gennaio 2021)si è sfogata sui social, rivelando quale sia il suo sogno più grande. La cantante desideracom’eraè un’artista tuttofare: è una cantante, una modella e una ballerina. E’ tristemente nota anche per essere stata una vittima del suo ex compagno Edson Tavares, che l’ha aggredita sfregiandola con l’acido L'articolo è apparsosul sito ViaggiNews.com

Advertising

SandGrains_Anja : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - lisadagliocchib : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… - Libellu87858416 : RT @faber_samir: Attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi Non cercate di salvare chi non sa a… -