FaZe Banks sfoggia festa a New York ed è subito polemica (Di lunedì 4 gennaio 2021) A quanto pare l’organizzazione Esport FaZe Clan è sotto accusa dopo che il co-proprietario Ricky “Banks” Bengston, ha pubblicato un video dove lui e altri membri dell’organizzazione erano ad una festa di Capodanno. Banks è stato accusato di non prendere sul serio le linee guida sanitarie. Banks era anche in prima linea a dicembre dopo aver organizzato una festa a sorpresa alle 7:00 all’insegna di Hollywood, la polizia non sciolse la festa perché venne ritenuta più un set fotografico. Ora però l’evidenza è un po’ troppo oltre per poterla negare, la festa è stata ripresa e sembra violare ogni direttiva del governo degli stati Uniti tra cui: distanziamento di almeno un metro e ottanta dalle altre persone ed evitare le folle. Sui social non si sono ... Leggi su esports247 (Di lunedì 4 gennaio 2021) A quanto pare l’organizzazione EsportClan è sotto accusa dopo che il co-proprietario Ricky “” Bengston, ha pubblicato un video dove lui e altri membri dell’organizzazione erano ad unadi Capodanno.è stato accusato di non prendere sul serio le linee guida sanitarie.era anche in prima linea a dicembre dopo aver organizzato unaa sorpresa alle 7:00 all’insegna di Hollywood, la polizia non sciolse laperché venne ritenuta più un set fotografico. Ora però l’evidenza è un po’ troppo oltre per poterla negare, laè stata ripresa e sembra violare ogni direttiva del governo degli stati Uniti tra cui: distanziamento di almeno un metro e ottanta dalle altre persone ed evitare le folle. Sui social non si sono ...

Advertising

esports247_it : @FaZeClan questa volta rischia grosso. Per capodanno non ha rispettato le norme per il #COVID19 e sui social è subi… -

Ultime Notizie dalla rete : FaZe Banks Ecco le 10 società di eSport più grandi al mondo secondo Forbes eSportsMag