Emma e Alessandra Amoroso duettano in “Pezzo di cuore”

Advertising

rtl1025 : Annunciato #pezzodicuore ??? @AmorosoOF e @MarroneEmma fanno un grande regalo ai fans ???? - Ary1797 : RT @RADIOBRUNO1: Duetto inedito di Emma e Alessandra! ???? #EmmaMarrone #AlessandraAmoroso #musica #duetto #pezzodicuore #4gennaio #RadioBru… - MeryDambrosio : RT @SocialArtistOF: #PezzoDiCuore è il titolo del nuovo singolo di @MarroneEmma e @AmorosoOF. - MeryDambrosio : RT @salento_news: “Pezzo di cuore”, ?@MarroneEmma? e Alessandra ?@AmorosoOF? in un duetto tutto salentino – Salento News - ballerinaclass : RT @SocialArtistOF: #PezzoDiCuore è il titolo del nuovo singolo di @MarroneEmma e @AmorosoOF. -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Alessandra

Emma e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme in una canzone: le due artiste salentine hanno registrato l’inedito “Pezzo di cuore” Da sempre amiche e colleghe ma mai unite da un brano. Ora E ...

Emma e Alessandra Amoroso per la prima volta insieme: esce “Pezzo di cuore”

Per salutare nel modo migliore il 2021, Emma Marrone e Alessandra Amoroso collaborano con un inedito che uscirà il 15 gennaio ...