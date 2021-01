Edoardo Vianello: "Mia figlia Susanna è morta all'improvviso: una catastrofe, aspetto ancora la sua telefonata" (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Mia figlia Susanna è morta all’improvviso. È stata una catastrofe”. Così Edoardo Vianello, commosso durante la trasmissione Storie Italiane su Rai Uno, ha ricordato la figlia 50enne, speaker radiofonica scomparsa nel mese di aprile a causa di un tumore. Il cantante, in collegamento con la conduttrice Eleonora Daniele, ha proseguito: ”È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c’erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare una catastrofe così pesante nella mia vita. Sento Susanna sempre con me, aspetto sempre la sua telefonata”. “Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Miaall’. È stata una”. Così, commosso durante la trasmissione Storie Italiane su Rai Uno, ha ricordato la50enne, speaker radiofonica scomparsa nel mese di aprile a causa di un tumore. Il cantante, in collegamento con la conduttrice Eleonora Daniele, ha proseguito: ”È stata una cosa del tutto inaspettata, perché non c’erano stati segnali. Non pensavo che potesse arrivare unacosì pesante nella mia vita. Sentosempre con me,sempre la sua”. “Ci vedevamo due volte a settimana per guardare la Roma insieme. La sua morte è coincisa con la pandemia (la notte tra il 6 e il 7 aprile, ...

Advertising

infoitcultura : Il dolore di Edoardo Vianello per la morte della figlia Susanna: “Una catastrofe, non ci credo” - infoitcultura : Edoardo Vianello e la figlia morta Faccio finta sia colpa della pandemia - infoitcultura : Edoardo Vianello, il grande dolore che porta dentro di sé: “Una catastrofe” - AnnaAntobetta : RT @fanpage: Il dolore di Edoardo Vianello per la figlia Susanna, morta lo scorso aprile a 49 anni #Storieitaliane - Noe_Urdangaray : RT @fanpage: Il dolore di Edoardo Vianello per la figlia Susanna, morta lo scorso aprile a 49 anni #Storieitaliane -