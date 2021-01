Daydreamer – Le ali del sogno | ritorna la serie turca dal 7 gennaio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Dopo la pausa natalizia torna l’appuntamento con la seguitissima soap opera– Le ali del”. Canale 5 ha spostato la messa in onda dellatelevisiva a giovedì 7in prima serata. La romantica e avvincente soap operatornerà a far sognare i telespettatori con una nuova puntata piena di sorprese e colpi di scena. Nelle ultime puntate di “– Le ali del”, trasmesse prima della pausa natalizia, Sanem Aydin, ruolo della simpatica attrice Demet Ozdemir, ha raggiunto il suo amato Can Divit, interpretato dal bellissimo attore Can Yaman, in un albergo fuori Instanbul con lo scopo di riappacificarsi con lui. Siccome la stanza di Sanem non era riscaldata per un guasto all’impianto, la ragazza è ospitata da ...