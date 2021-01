Crisi di governo alle porte: Matteo Renzi contro Giuseppe Conte (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nei primi giorni dell’anno, Italia Viva ha scatenato il panico in Parlamento parlando dell’ipotesi di una Crisi di governo e di un possibile crack della Presidenza Conte. Maria Elena Boschi ha parlato dell’ipotesi che Matteo Renzi decida di staccarsi definitivamente dal Premier Conte per scatenare una Crisi di governo che metta il premier in ginocchio, alla vigilia di una campagna vaccinale di massa e nei giorni in cui un nuovo mini-dpcm, valido per i prossimi 7 giorni, ridefinisce le restrizioni per gli italiani. Diversi sono i punti di tensione tra governo e Italia Viva: in primis Matteo Renzi non ha mai accettato la gestione dei fondi del Recovery fund proposta da Giuseppe ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nei primi giorni dell’anno, Italia Viva ha scatenato il panico in Parlamento parlando dell’ipotesi di unadie di un possibile crack della Presidenza. Maria Elena Boschi ha parlato dell’ipotesi chedecida di staccarsi definitivamente dal Premierper scatenare unadiche metta il premier in ginocchio, alla vigilia di una campagna vaccinale di massa e nei giorni in cui un nuovo mini-dpcm, valido per i prossimi 7 giorni, ridefinisce le restrizioni per gli italiani. Diversi sono i punti di tensione trae Italia Viva: in primisnon ha mai accettato la gestione dei fondi del Recovery fund proposta da...

