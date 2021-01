Coronavirus ultime notizie: terapie intensive, contagi e morti al 4 gennaio (Di lunedì 4 gennaio 2021) Coronavirus ultime notizie: l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi contagi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 4 gennaio 2021. Segui Termometro Politico su Google News Coronavirus ultime notizie: il bollettino del 4 gennaio L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 4 gennaio 2021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 10.800 Tamponi eseguiti: 77.983 Nuovi decessi: 348 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-4)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.579 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 242 Attualmente ricoverati in ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 4 gennaio 2021): l’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute. I dati su nuovi, decessi, ricoveri in terapia intensiva e reparto ordinario al 42021. Segui Termometro Politico su Google News: il bollettino del 4L’ultimo bollettino sull’andamento dell’epidemia diffuso dal Ministero della Salute nella giornata di oggi 42021. Di seguito i dati più significativi: Nuovi positivi: 10.800 Tamponi eseguiti: 77.983 Nuovi decessi: 348 Nuovi ricoveri in terapia intensiva: (-4)Attualmente ricoverati in terapia intensiva: 2.579 Nuovi ricoveri in reparto ordinario: 242 Attualmente ricoverati in ...

Negli ospedali i ricoveri sono 1367, 46 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1181, 44 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 186, due in più rispett ...

Covid 19, nel Lazio aumentano i ricoveri e le terapie intensive. i nuovi positivi sono 1334

Oggi su quasi 10mila tamponi nel Lazio (-2.223) si registrano 1.334 casi positivi (-347), 23 decessi (-1) e 1.387 guariti.

