Alexi Laiho si spegne a 41 anni, morto il cantante dei Children Of Bodom (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo storico cantante e chitarrista dei Children Of Bodom, Alexi Laiho, è morto all’età di 41 anni. Lo ha riferito la band da lui recentemente fondata, i Bodom After Midnight, sui loro profili social. Le cause del decesso non sono state rivelate, ma negli ultimi anni Laiho ha sofferto di problemi di salute. Il cantante finlandese aveva fondato la band metal Children Of Bodom nel 1993, ha raggiunto il successo mondiale grazie al terzo album del gruppo, “Hate Crew Deathroll” del 2003. Acclamato come uno dei più talentuosi chitarristi della scena death metal, Alexi Laiho aveva sciolto i COB nel 2019 a seguito dell’ultimo concerto in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Lo storicoe chitarrista deiOf, èall’età di 41. Lo ha riferito la band da lui recentemente fondata, iAfter Midnight, sui loro profili social. Le cause del decesso non sono state rivelate, ma negli ultimiha sofferto di problemi di salute. Ilfinlandese aveva fondato la band metalOfnel 1993, ha raggiunto il successo mondiale grazie al terzo album del gruppo, “Hate Crew Deathroll” del 2003. Acclamato come uno dei più talentuosi chitarristi della scena death metal,aveva sciolto i COB nel 2019 a seguito dell’ultimo concerto in ...

Advertising

AlopixSg : Oh ma che cazzo state a dì di Alexi Laiho? Vi prego ditemi che state scherzando ci sono cresciuto con lui - MetalMaximumRad : Piangiamo la morte di ALEXI LAIHO - markvirus84 : RT @perchetendenza: 'Alexi Laiho': Perché si è spento all'età di 41 anni il cantante e chitarrista dei Children Of Bodom - uvaozio : E che cazzo - fragiletulip : RT @perchetendenza: 'Alexi Laiho': Perché si è spento all'età di 41 anni il cantante e chitarrista dei Children Of Bodom -