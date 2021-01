Addio all’attrice Tanya Roberts | indimenticabile Angelo e Bond Girl

Leggi su funweek

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Il 2021 si apre con un lutto nel mondo del cinema, è mortaal fianco di Roger Moore in ‘Bersaglio Mobile’. Leggi anche:– Notting Hill: 5 curiosità sul film che non tutti conoscono Si è spenta a Los Angeles il 3 gennaio 2021 a soli 65 anni l’attrice(vero nome Victoria Leigh Blum). A portala via, un malore improvviso che non sembrerebbe essere legato al Covid. Il 24 Dicembre stava portando a passeggio i suoi cani a Hollywood Hills, quando improvvisamente è svenuta. Ricoverata subito in ospedale, purtroppo non si è più ripresa. “Sono devastato. – ha dichiarato a The Hollywood Reporter l’amico di lunga data Mike Pingel – Era brillante e bella e mi sento come se una luce fosse stata portata via. Dire che era un ...