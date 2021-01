Siracusa, si vaccina e dopo sei giorni viene ricoverata per Covid. Lei commenta: lo rifarei (Di domenica 3 gennaio 2021) A sei giorni dal vaccino è risultata positiva al Covid 19 una dottoressa dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Secondo quanto ha confermato l’Azienda sanitaria provinciale, era stata tra le prime a vaccinarsi e ieri è avvenuto il ricovero. Locatelli: protezione completa dopo seconda dose Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, spiega che l’episodio è spiegabilisismo in quanto la protezione immunitaria dall’infezione da virus SarsCoV-2 “è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino”. dopo la prima dose la risposta immunitaria non è completamente protettiva “Negli articoli scientifici – osserva – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 gennaio 2021) A seidal vaccino è risultata positiva al19 una dottoressa dell’ospedale Umberto I di. Secondo quanto ha confermato l’Azienda sanitaria provinciale, era stata tra le prime arsi e ieri è avvenuto il ricovero. Locatelli: protezione completaseconda dose Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, spiega che l’episodio è spiegabilisismo in quanto la protezione immunitaria dall’infezione da virus SarsCoV-2 “è completa solola somministrazione della seconda dose del vaccino”.la prima dose la risposta immunitaria non è completamente protettiva “Negli articoli scientifici – osserva – è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate personela prima dose proprio ...

