Quando è l’estrazione della Lotteria Italia 2021? A che ora inizia? La data

(Di domenica 3 gennaio 2021) Ci si avvicina a grandi passi alla. Nel corso del tradizionale evento di mercoledì 6 gennaio, più precisamente durante la trasmissione Rai “Soliti ignoti”, verranno annunciati biglietti vincenti. La diretta televisiva è prevista in prima serata su Rai Uno a partire dalle ore 20:30, mentre si potrà seguire anche in streaming sulla piattaforma di RaiPlay. Il conto alla rovescia èto e il nuovo anno potrebbe regalare subito un regalo importante a coloro che hanno preso i biglietti. In alternativa, per scoprire se si ha vinto, si può effettuare la verifica inserendo il numero sul sito.it. SportFace.