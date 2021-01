Milan, dopo Pato ecco Leao: il secondo più giovane ad arrivare a 10 gol (Di domenica 3 gennaio 2021) BENEVENTO Milan ULTIME NEWS - dopo Alexandre Pato (19 anni e 19 giorni), Rafael Leao è il secondo più giovane della storia del Milan ad arrivare a 10 gol Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 3 gennaio 2021) BENEVENTOULTIME NEWS -Alexandre(19 anni e 19 giorni), Rafaelè ilpiùdella storia delada 10 gol Pianeta

OptaPaolo : 21&207 - #RafaelLeão è il 2° straniero più giovane di sempre a raggiungere quota 10 gol con il Milan in Serie A (a… - AntoVitiello : @simonkjaer1989 @acmilan @acmilanyouth @acmilanbr @MilanTV Un muro, torna dopo un mese e il Milan non prende gol. D… - ZZiliani : Con un po’ di fortuna (rigore fuori di Caprari), un aiuto arbitrale (rigore non fischiato contro sullo 0-0) ma in o… - milanfollia : Dopo essere stato sostituito da' indicazioni ai compagni....Grande Simon.. #clubmilanfolliabisceglie #acmilan… - massimilianodu : @mr9_88 @farted94 Qui a stefano appena dopo la partita del Milan, eh ma i milanisti. Poi a me non me ne frega perch… -