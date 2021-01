Imbrattata nella notte la sede del club del Milan a via Maria Pacifico

Leggi su anteprima24

(Di domenica 3 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutto episodio accaduto questain via. Ignoti hanno imbrattato la serranda e la pavimentazione antistante ladeldi Benevento. La Curva Sud aveva precedentemente emesso un comunicato, condannando la presenza, considerato il decreto in atto che vieta assembramenti e presenza in strada quando si è in zona rossa, di tifosiisti nei pressi dell’albergo cittadino dove la compagine rossonera alloggia per la sfida odierna di campionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.