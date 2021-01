Filippo Nardi dopo la squalifica: “La Ruta ha detto una bugia” poi svela: “Mai stato con Veronica Graf” (Di domenica 3 gennaio 2021) Filippo Nardi accusa Maria Teresa Ruta di aver mentito, a detta sua non era offesa, l’ex gieffino nega il flirt con Veronica Graf Filippo Nardi è stato ospite ieri di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. L’ex gieffino non ha ben digerito la squalifica dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua esperienza nella casa è durata solo pochi giorni, la produzione del reality lo ha squalificato per alcune frasi ritenute molto gravi contro Maria Teresa Ruta. Parlando della squalifica l’ex gieffino ha detto: “Gli autori ci avevano messi sull’attenti sul linguaggio appropriato che dovevamo usare. Dovevamo stare ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 3 gennaio 2021)accusa Maria Teresadi aver mentito, a detta sua non era offesa, l’ex gieffino nega il flirt conospite ieri di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio. L’ex gieffino non ha ben digerito ladalla quinta edizione del Grande Fratello Vip. La sua esperienza nella casa è durata solo pochi giorni, la produzione del reality lo hato per alcune frasi ritenute molto gravi contro Maria Teresa. Parlando dellal’ex gieffino ha: “Gli autori ci avevano messi sull’attenti sul linguaggio appropriato che dovevamo usare. Dovevamo stare ...

