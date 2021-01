Diretta Juve-Udinese ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming (Di domenica 3 gennaio 2021) TORINO - Nella testa della Juve c'è ancora l'immagine del duro ko subìto in casa contro la Fiorentina che Pirlo e i suoi vogliono cancellare nel nuovo anno. Aprire il 2021 con una vittoria sarebbe il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 gennaio 2021) TORINO - Nella testa dellac'è ancora l'immagine del duro ko subìto in casa contro la Fiorentina che Pirlo e i suoi vogliono cancellare nel nuovo anno. Aprire il 2021 con una vittoria sarebbe il ...

Marco_viscomi : Copertina, divano, diretta gol, in attesa della Juve in serata: - giorgiomaresi : RT @Jean38095839: @ZanforlinOrfeo @RobertoRenga Quella di Conti è una battuta. Uno sfottò che ci sta Quello di Paolantoni è una ragliata s… - Jean38095839 : @ZanforlinOrfeo @RobertoRenga Quella di Conti è una battuta. Uno sfottò che ci sta Quello di Paolantoni è una ragl… - infoitsport : Diretta Juve-Udinese ore 20.45: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni - infoitsport : Diretta Juve-Udinese ore 20.45: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming -