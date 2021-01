Covid | Giappone accelera fase preparatoria vaccinazioni

(Di domenica 3 gennaio 2021) TOKYO, 03 GEN - Il governoselapreparativa per l'inizio dellecontro il coronavirus, che comunque non saranno disponibili prima di fine febbraio. L'esecutivo darà ...

(ANSA) - TOKYO, 03 GEN - Il governo giapponese accelera la fase preparativa per l'inizio delle vaccinazioni contro il coronavirus, che comunque non saranno disponibili prima di fine febbraio. L'esecut ...